اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 07:07 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد ونائب وزير الاتصالات يدشنان أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

الأحد، 19 يونيو 2022 06:27 م
محافظ الوادي الجديد ونائب وزير الاتصالات يدشنان أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبنية التحتية يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، تدشين أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا بالمحافظة .

وقرر المحافظ تخصيص البناية الملحقة بالمدرسة الفنية المكونة من 12 فصل بالإضافة لورشة لإقامة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحت رعاية شركة (WE) للاتصالات.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد، للمدارس الفنية والمهنية بالمحافظة للوقوف على إمكانياتها وطاقتها الاستيعابية لإنشاء أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

وأكّد المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع الوزارة لتجهيز منشآت المدرسة وفق الاشتراطات المطلوبة، تمهيدًا لتحديد التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل.


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