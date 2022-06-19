محافظ المنوفية يكلف مدير مشروع المواقف بدراسة شكوى سائقي سرفيس مدينة الشهداء

فريق المحافظات

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإزالة غرفة علوية قام مواطن بعزبة العطار مركز الباجور ببنائها بالمخالفة للقانون، فوق مبني دور أرضي تم بناؤه وترخيصه كمحطة تنقية للمياه ، كما كلف المحافظ مدير مشروع المواقف بدراسة شكوى عدد من سائقين سيارات سرفيس مدينة الشهداء يتضررون من تواجد التوكتوك داخل المدينة مما يضر بمصدر رزقهم والعرض عليه بما تم اتخاذه.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، حيث وجه المحافظ إدارة التسكين بدراسة طلب مواطنة من مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر ومتزوجة بزميل لها بتوفير وحدة سكنية نظرا لظروفهما المعيشية الصعبة.

هذا وقد كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة بفحص شكو ى مواطنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء تتضرر فيه من قيام جارها بارتكاب العديد من المخالفات في قطعة أرض تمتلكها، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال وجود أي مخالفات، وكذا وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بدراسة طلب مواطن بناحية صفط جدام مركز تلا يتضرر فيها من عدم استكمال إجراءات البيع لمنزله المقام على أرض أملاك دولة على الرغم من دفع الرسوم والريع واتخاذ اللازم فورا.

وفى نهاية اللقاء التقى المحافظ بأسرة طفلة من ذوي الهمم بناحية طوخ دلكا مركز تلا التمس فيها والدها إقامة كشك كمصدر دخل له لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وقد أمر المحافظ بإنشاء كشك بطوخ دلكا وصرف مساعدة مالية وتوفير كرسي كهربائى متحرك مراعاة لحالتهم الاجتماعية الصعبة.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين (2)



محافظ المنوفية يستقبل المواطنين (3)