محافظ الغربية يناقش مع رؤساء شركات المرافق نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعاً مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية للصرف الصحى، مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بتلك القطاعات، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ورؤساء الوحدات المحلية.

استعرض محافظ الغربية نتائج جولته الميدانية الصباحية والتى تفقد فيها 7 قرى بمركز زفتى، تفقد خلالها محطات الصرف الصحى ومراكز الشباب، موجهاً خلال الاجتماع جهات الولاية بالمتابعة اليومية مع الشركات المنفذة لتقدم نسب الإنجاز طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.

وفى سياق آخر ناقش المحافظ مع مدير جمعية الأورمان سبل تقديم المساعدات الاجتماعية لأهالى قرى حياة كريمة، موجهاً رئيس المدينة بتسهيل كافة التراخيص الخاصة بمنافذ الجمعية فى الأماكن التى لا تعوق حركة المرور أو إشغال الطريق والتى ستوفر فرص عمل من خلالها للأسر الأكثر احتياجاً، إلى جانب وضع نموذج موحد لتطوير المنازل والتى لم ينطبق عليها شروط مبادرة سكن كريم.

ووجه المحافظ بالاستعداد الجيد للمشاركة فى مسابقة أفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية فى مشروع حياة كريمة، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجه بتكثيف القوافل والمبادرات المجتمعية والتى تساهم فى بناء الإنسان.