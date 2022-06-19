محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والتجميل ببسيون وكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بمركزى بسيون وكفر الزيات فى تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى من الطرق الرئيسية والفرعية حيث قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات تحت إشراف عادل داوود رئيس المدينة، بعمل حملة نظافة وتجميل مكبرة، تم خلالها تنظيف ورفع كفاءة (كوبرى الدلجمون، الطرق العامة من أول منطقة السرايا حتى نفق الدلجمون، شارع البحر، طريق الجزيرة، طريق جسر النيل، الطرق العامة بقريتى دلبشان، وأبو الغر).

وفى ذات السياق قام عمال المركز برفع القمامة والأتربة من أماكن التجميع فى (قرية مشله، قرية كفور بلشاى، قرية إبيار، الدلجمون)، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بمنطقة الجرن والعوضى بقرية الدلجمون، قرية إبيار، كما قاموا بتركيب " قاطع 250 " بوحدة دلبشان لاستيعاب قوة الحمل بالتنسيق مع شركة كهرباء كفر الزيات، فى حين قام عمال قسم المتنزهات بتنظيف ورى الزراعات بالأحواض وتقليم وتهذيب الأشجار وغسيل الأرصفة والميادين ورش الشوارع بسيارات الرش ودهان البلدورات.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون فى أعمال النظافة والتجميل حيث قامت الوحدات المحلية تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس المدينة بحملة نظافة استهدفت رفع مخلفات القمامة فى (شوارع قرية أبو حمر، قرية كتامة، قرية نجريج، طريق طنطا بسيون، شارع المدارس ببسيون، الوحدة المحلية بقرانشو والقرى التابعة)، فى حين قام عمال قسم التجميل بأعمال التجميل ودهان البلدورات على الطريق الدائرى ببسيون كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة بمحيط السنترال خلف مجلس المدينة.