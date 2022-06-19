محافظ الشرقية يفاجئ شوارع مدينة الزقازيق ويضبط سيارة بدون لوحات

الشرقية – ايما مهني

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجيه المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامه لخلق جو بيئي صحي للمواطنين ، وكذا متابعه إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق المقررة، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع (القومية - الرملية - حي السلام - حي المستشارين) للوقوف على أعمال التطوير والتجميل الجاريه لإعادة الوجه والجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

و أمر محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بإزاله السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الشارع والإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

وخلال تفقده لشوارع المدينة قام محافظ الشرقية ،بضبط سيارة تسير بدون لوحات معدنية ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما أمر المحافظ ، رئيس مدينة الزقازيق بالتحفظ علي سماعات صوت بأحد الكافتريات تصدر أصواتا عالية تتسبب في إحداث قلق وإزعاج المواطنين، وكذلك غلق وتشميع ورشة لإصلاح السيارات لمخالفتها مواعيد الغلق المحدده لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وإلتقى محافظ الشرقية ، بعدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم موجها رئيس المركز بفحصها مع جهات الإختصاص وتليية كافة إحتياجاتهم فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

رافق المحافظ في جولته المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول والمحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان.