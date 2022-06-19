محافظ البحيرة يجرى حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية لرفع مستوى الأعمال

البحيرة- ناصر جودة

قرراللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الاحد إجراء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية.

حيث تضمن القرار رقم 1822 لسنة 2022 في مادته الأولى، على نقل اللواء وائل زغلول محمد سيد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بدرجـة مدير عام- للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات لمدة عام وتخطر الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بذلك.

كما نصت المادة الثانية على تكليف محمد عبد الحميد محمود مرعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسـى بالدرجة الأولى التخصصية (أ) - بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير لمدة ستة أشهر ولحين شغلها بالطرق القانونية.

كما جاء فى المادة الثالثة تكليف عمر أحمد لبيب شرف الدين مدير إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة - بالدرجة الأولى التخصصية (أ) - بالعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لمدة ستة أشهر ولحين شغلها بالطرق القانونية.

أما المادة الرابعة من القرار فقد نصت على الغاء تكليف مجدي إبراهيم على العجلة - بالدرجة الأولى التخصـصـية (أ) - بالعمل رئيسـا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ويكلف بالعمل مديراً لإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة لمدة سـتة أشهر.

وأوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان هذا القرار يأتى فى إطار الجهود المبذولة للاستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية.