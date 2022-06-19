محافظ الإسماعيلية يتابع آخر استعدادات مديرية التعليم قبل بدء ماراثون الثانوية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، آخر استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لبدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدورِ الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 والتى ستنطلق بالمواد الغير مضافة غدًا الاثنين، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 ألاف و276 طالبٍ و طالبةٍ، أمام 35 لجنة، مُوزَّعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء و مراكز الإسماعيلية.

و تابع "عجلان" أنَّه طبقًا لتوجيهاتِ محافظ الإسماعيلية، تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

و كان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد و تأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة والسكان ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية كل في اختصاصه وبما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز و المدن والأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، و تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.