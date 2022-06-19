اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 10:06 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: البدء فى تجهيز جزء من شاطئ ذوي الهمم بالمندرة

الأحد، 19 يونيو 2022 09:39 م
محافظ الإسكندرية: البدء فى تجهيز جزء من شاطئ ذوي الهمم بالمندرة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالبدء تجهيز  جزء من شاطئ ذوي الهمم بالمندرة لأبنائنا المكفوفين لتصبح الإسكندرية أول محافظة بها شاطئ مجهز ومخصص  للمكفوفين وذلك فى إطار جهود محافظة الاسكندرية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي.
 
 
ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الجزء المخصص لذوى الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف علي علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها علي مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة ،وتلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.
 
 

الاسكندرية

شاطئ المندرة

ممر ذوى الهمم

ممر المكفوفين



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