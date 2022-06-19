محافظ أسيوط يتفقد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة وكنترول التصحيح

أسيوط - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط "أ" واستراحة الملاحظين والمشرفين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022 والتي تبدأ غدًا الاثنين 20 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع فيما تنتطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 26 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو 2022 .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وايمن محروس رئيس حى شرق ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق واطمئن على تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة .

كما تفقد المحافظ مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمدرسة الحمراء الإعدادية بنات بحى شرق وشاهد التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها مشددًا على توفير كافة الاحتياجات لهم واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط " أ " ومقره المدرسة الفكرية بمدينة أسيوط والتقى رئيسه أشرف داش ووكيل الكنترول حسام محمود واستمع الى طبيعة عمله والذى يضم محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد واستمع إلى شرح عن أقسام الكنترول وخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشدد على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام اوراق الاجابة وتجميعها وفقا للوائح المنظمة لذلك .

وأكد المحافظ – خلال الجولة – ان اجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و376 طالب وطالبة موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة ، لافتا الى انه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وقال المحافظ إنه اطمئن على الاجراءات التى اتخذتها مديرية التربية والتلعيم من استعدادات واجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات منها التنسيق مع ادارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقى الجهات المعنية .

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 28376 طالب وطالبة موزعين على 87 لجنة منهم 15752 طالب وطالبة علمى علوم ، و2003 طالب وطالبة علمى رياضة ، و9622 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المراقبين 6078 مراقب منهم 4749 ذكور و1329 اناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة ، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.