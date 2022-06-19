محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع بحي غرب.. صور

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار رصف ميدان المجاهدين بحي غرب وبعض الشوارع الجانبية بنطاق الحي مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود والإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة مؤكدَا على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وبما يليق بمحافظة أسيوط العريقة وشعبها العظيم.

من جانبه أشار محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إلى مواصلة أعمال الرصف بشوارع الحي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتًا إلى إنه تم فرد التربة الزلطية بشارع المراغي وميدان المجاهدين ورفع كافة المعوقات والمخلفات تمهيدًا لرصفهما مشيرًا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.