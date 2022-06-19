ما هو مقياس نوروود لقياس الصلع؟

كتب - حسام الشقويرى

‌إذا لاحظت انحسار خط شعرك، فربما تكون مصابًا بصلع منقوش يسمى أيضًا تساقط الشعر المنقوش، هناك العديد من أنظمة الدرجات المستخدمة لتقييم تساقط الشعر عند كلا الجنسين، ويستخدم مقياس نوروود خصيصًا لقياس الصلع عند الذكور، خاصة أنه يقيم شدة حالتك وينظر أيضًا في العوامل التي قد تساهم في تساقط شعرك، حسبما نشر موقع webmd

ويوضح مقياس نوروود الذي يطلق عليه أحيانًا مقياس هاملتون-نوروود، سبع مراحل لتساقط الشعر قد تؤثر عليك.

المرحلة الأولي: تساقط الشعر ليس مهمًا ولا ينحسر خط شعرك بشكل واضح.

المرحلة الثانية: قد تلاحظ تساقط الشعر حول صدغيك. غالبًا ما يشار إلى هذا على أنه خط شعر بالغ أو ناضج وليس مهمًا بعد.

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة، يكون تساقط شعرك كبيرًا، ويصبح الصلع واضحًا، ويتراجع خط شعرك بعمق بالقرب من الصدغ ما يجعل منبت شعرك يبدو مثل الأحرف M أو U أو V قد يكون شعرك رقيقًا، أو قد تكون أصلعًا تمامًا في تلك المناطق، في بعض الحالات، تبدأ أيضًا في تساقط الشعر حول تاج رأسك.

المرحلة الرابعة: لديك القليل من الشعر أو ليس لديك شعر على طول منتصف الجزء العلوي من رأسك، وتسمى أيضًا قمة الرأس، ويزداد تساقط الشعر عند صدغيك وتاج رأسك، لكن لا يزال هناك خط رفيع من الشعر يميز المنطقتين عن بعضهما البعض، لديك أيضًا شعر ذو سماكة طبيعية على جانبي رأسك.

المرحلة الخامسة: رباط الشعر الذي يفصل بين صدغيك وتاج رأسك أصغر، والشعر رقيق بشكل ملحوظ.

المرحلة السادسة: لم تعد مناطق تساقط الشعر المنفصلة مقسمة بفرقة من الشعر الخفيف كل الشعر الموجود أعلى رأسك قد ذهب تمامًا أو متناثر جدًا.

المرحلة السابعة: الشعر الوحيد المتبقي على رأسك هو رباط يلتف حول جانبي ومؤخرة رأسك، قد يكون شعرك المتبقي رقيقًا أو متناثرًا.