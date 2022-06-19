ما أدوات إدارة الموارد المائية؟ منها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة

تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهودا كبيرة لدمج وتفعيل تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات فى أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وبما يحقق المحافظة على الموارد المائية وحسن استغلالها ورفع كفاءة إدارتها من خلال التطوير والابتكار فى أدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أدوات إدارة الموارد المائية:



1- متابعة شبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار من خلال منظومة التليمتري.

2-الرصد اللحظى لبيانات المياه لأكثر من 300 موقع، وتوفير البيانات بدقة وسرعة لمتخذى القرار.

3-محطات الرصد تعمل بالطاقة الشمسية، وتركيب المحطات ذاتياً بأيدى العاملين بالوزارة.

4-شبكة لمراقبة ورصد نوعية المياه بما يحقق المتابعة اللحظية والإنذار المبكر.

5-تشغيل الآبار الجوفية بالوادى الجديد أوتوماتيكيًا ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية.