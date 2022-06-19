ليلة حزينة بالشرقية.. مصرع رجل وزوجته وابنتهما فى حادث مروع "بث مباشر"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حادث مروع راح ضحيته أسرة كاملة هم الزوج مأذون شرعى وزوجته وابنته، حيث لقى مأذون وزوجته وابنته مصرعهم، إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلونها، وسيارة نقل على طريق ديرب نجم – الزقازيق، أمام قرية "إكوة" التابعة لمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المأذون كان يقود دراجته البخارية رفقة زوجته وطفلتهما، وأثناء سيره مالت منه الدراجة ودهسته سيارة نقل ثقيل أودت بحياته وحياة زوجته وطفلتهما البالغة 3 سنوات.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3756 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم ضبط قائد السيارة والتباع.