لمواجهة الأمراض الباطنية.. بيطري الشرقية ينظم قافلة بيطرية بقرية الخضارية

الشرقية – فتحية الديب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجاَ بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية بالإشتراك مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة الإبراهيمية والإدارة الزراعية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية الخضارية بكفور نجم وتوابعها بمركز الإبراهيمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، في حضور علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية ، والدكتورة شهيرة محمد حنفي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية ومديرو عموم إدارات الوقاية و رعاية الحيوان و الإرشاد والرعاية التناسلية بالمديرية ، و مديري إلادارة البيطرية والزراعية بالإبراهيمية ، وعدد من أطباء المديرية و إدارة الإبراهيمية و رئيس الوحدة المحلية ، وتم من خلال القافلة تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 558 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 66 رأس ماشـية ورش 350 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 212 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 800 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو وكذلك التوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.