لحظة سرقة محمول بيد شخصين بدراجة نارية عكس الاتجاه فى شارع صلاح سالم (فيديو)

كتب كريم صبحى

ضحية جديدة تنضم لضحايا عصابات سرقة هواتف المحمول، حيث تعرض موظف لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف، على يد شخصين كانا يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاة في شارع صلاح سالم بمصر الجديدة، حرر محضر برقم 6196 بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من موظف أفاد بتعرض سرقة هاتفه المحمول أثناء وقوفه في شارع صلاح سالم حيث فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقاما بخطف هاتفه المحمول ماركة "ايفون" وعندما حاول اللحاق بهما تمكنا من الهرب ، وأضاف أنه لم يتمكن حتى الان من استعادة هاتفه المحمول ، تم إحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .