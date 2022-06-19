لجنة الميثاق تناقش التقرير الأول لموريتانيا غدا بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) دورتها العشرين غدا الاثنين ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لمناقشة التقرير الأول المقدم من موريتانيا تنفيذا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وسيرأس الاجتماع المستشار جابر المري، فيما سيرأس الوفد الرسمي الموريتاني الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

وسيحضر الجلسة الافتتاحية للدورة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية وممثلون عن البرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة من خلال حوار تفاعلي أعضاء الوفد ممثلي مختلف الجهات الحكومية حول ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفي سياق أعمال الدورة، سيتم عقد اجتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بتقارير ظل للجنة حقوق الإنسان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في فبراير 2019، ووفاء بالتزاماتها المقررة بموجب هذا الانضمام تقدمت بتقريرها الأول للجنة حقوق الإنسان العربية في نهاية سنة 2021؛ حيث استعرضت فيه التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.

وقام وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية بزيارة نواكشوط يومي 20 و21 مايو الماضي، للاطلاع على الجهود الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإجراء مقابلات مع عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وستُختتم الدورة بعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ورئيس الوفد الرسمي الموريتاني لاستعراض أبرز نتائج الحوار التفاعلي ومضامينه خلال مختلف جلسات النقاش.