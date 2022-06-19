لجان الشرقية جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية.. مدير عام التعليم يوضح التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بث من لجان الشرقية لبيان مدي الجاهزية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، رصد فيه استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

واستعرض محمد البرنس مدير عام التعليم الثانوي، استعدادات المديرية من خلال التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 49606 طالب وطالبة الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية.

وشدد على نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها, بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه، وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، فضلا عن توجيه المحافظ للمديريات برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئه والتعامل معها فوراً ، و تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها .