كوريا الجنوبية تحقق فى بيانات روسية بشأن مقتل أربعة من مواطنيها بأوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن سول على علم ببيانات وزارة الدفاع الروسية، وتعمل سفارة كوريا الجنوبية في روسيا بالتأكد من الحقائق.



وقد كشفت الدفاع الروسية، في وقت سابق، بيانات عن المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية، تفيد بأن 13 من مواطني كوريا الجنوبية دخلوا أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، وأن أربعة منهم لقوا حتفهم أثناء القتال، بينما غادر 8 آخرون أوكرانيا، ولا يزال واحد داخل البلاد.



وكانت وزارة الخارجية الكورية قد ذكرت في أبريل الماضي أنها حصلت على معلومات استخبارية من دول معنية تفيد بسقوط قتلى بين مواطنيها المشاركين كجنود متطوعين في حرب أوكرانيا وحاولت تأكيد صحتها، وذلك بعد أن حظرت في فبراير الماضي، مواطنيها من السفر إلى البلاد دون إذن من الحكومة.