كازاخستان تدعو إلى وضع خطة لإزالة الأسلحة النووية في العالم

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دعت كازاخستان، القوى النووية في العالم، إلى وضع خطة لإزالة الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن الصراع في أوكرانيا يحتم على الجميع التفكير في ضعف البشرية أمام هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخي مختار تلوبيردي -في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "الصراع العسكري الحالي على أراضي أوكرانيا، والحديث عن عودة الأسلحة النووية والتهديدات المتبادلة باستخدام الأسلحة النووية تجعلنا، أكثر من أي وقت مضى، نفكر في الضعف الجماعي للبشرية والحاجة الملحة لحظر هذه الأسلحة الفتاكة والقضاء عليها".

وأضاف "عندما يتم نشر حوالي 13.4 ألف رأس نووية حول العالم، فإن إمكانية استخدام الأسلحة النووية أصبحت أكثر واقعية مما كانت عليه في أحلك أيام الحرب الباردة".

ودعا تلوبيردي جميع الدول، بما في ذلك القوى النووية، إلى وضع خطة مرحلية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بحلول عام 2045 والذي يوافق الذكرى المئوية للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تنعكس المقترحات والاتفاقات لتحقيق هذا الهدف في الوثائق النهائية لكل من المؤتمر الأول لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.