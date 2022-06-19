قومى البحوث ينظم ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الحيوانى الثلاثاء

كتب ـ محمد صبحى

ينظم معهد البحوث البيطرية التابع للمركز القومى للبحوث، فعاليات ندوة « التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الحيوانى » تحت رعاية الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث.

وسوف تعقد الندوة بالقاعة الرئيسية بالمركز القومى للبحوث، شارع التحرير بالدقى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 الساعة العاشرة صباحا.

ويقول الدكتور حسام حسن عباس القائم بأعمال عميد المعهد و رئيس الورشة، إن تأثير التغير المناخى على القطاع الحيوانى من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي والمحلى، خاصة أن مصر من أكثر البلدان المتأثرة بتغير المناخ وقارة أفريقيا بأكملها. مشيرا إلى أنّ هناك كثيرا من التحديات فى مصر التي تواجه الحيوانات والدواجن والأسماك وتؤثر على الإنتاج بشكل ملحوظ .

وأشارت الدكتورة كريمة غنيمى محمد محمود الأستاذ الباحث بقسم التكاثر الحيوانى بمعهد البحوث البيطرية و مقرر الورشة إلى أهمية إيجاد آلية لتخفيف الآثار الضارة للمناخ على الحيوان وتقييم الأضرار على قطاع الثروة الحيوانية ووضع استراتيجيه واضحة للتخفيف و التكيف مع المناخ.