قمة ثلاثية فى شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.