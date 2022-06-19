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قمة ثلاثية فى شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن

الأحد، 19 يونيو 2022 12:57 م
قمة ثلاثية فى شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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