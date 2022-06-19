الرئيسية أخبار عاجلة قمة ثلاثية فى شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن الأحد، 19 يونيو 2022 12:57 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي قمة ثلاثية شرم الشيخ ملك البحرين العاهل الاردني اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بمدينة شرم الشيخ الأحد، 19 يونيو 2022 12:36 م ترحيب مصرى بحرينى بالقمة المرتقبة بين قادة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية.. الرئيس السيسى يؤكد للملك حمد بن عيسى حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك السبت، 18 يونيو 2022 04:46 م الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك السبت، 18 يونيو 2022 04:17 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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