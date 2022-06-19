اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 07:06 م
أكرم القصاص
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فوز طالبة من جامعة الإسكندرية ببطولة أفريقيا للمبارزة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:50 م
فوز طالبة من جامعة الإسكندرية ببطولة أفريقيا للمبارزة الطالبة
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة شيرويت جابر بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، بمناسبة حصولها  على الميدالية الذهبية وبطولة إفريقيا للمبارزة.
 
 
وتأتى البطولة ضمن منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة، المقامة حاليا بالصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري، بمشاركة 11 دولة افريقية، كما حصلت شيرويت جابر على الميدالية الفضية (فردى) فى سلاح السيف خلال البطولة، متمنياً لها المزيد من التقدم والسداد.

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