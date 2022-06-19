اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فعاليات مشروع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة "غريب - 8".. فيديو

الأحد، 19 يونيو 2022 06:16 م
فعاليات مشروع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة "غريب - 8".. فيديو القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لفعاليات المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة ( غريب - 8 )، حيث شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة ( غريب - 8 ) والذى استمر لعدة أيام، وذلك فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة ، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .
 
وتفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلى للرصد البيئى والإشعاعى لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، ومعرضاً يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة فى مجال الحرب الكيميائية والتى تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدنى .
 

وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحه

غريب 8



الموضوعات المتعلقة

أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:09 م

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ22 شابا وفتاة من أبناء مطروح

الأحد، 19 يونيو 2022 12:06 م

"الإنتاج الحربى" تعلن البدء فى إنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب والتأهيل

الأحد، 19 يونيو 2022 11:45 ص

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع إدارة الحرب الكيميائية "غريب - 8"

السبت، 18 يونيو 2022 04:42 م

"الإنتاج الحربي" صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة.. تنفيذ 118 مشروعا لصالح الوزارات والهيئات المختلفة.. توقيع عقد تصنيع مشترك للمدفع هاوتزر K9 A1- EGY بالتعاون مع كوريا الجنوبية

الخميس، 16 يونيو 2022 02:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة