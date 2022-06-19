فعاليات مشروع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة "غريب - 8".. فيديو

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لفعاليات المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة ( غريب - 8 )، حيث شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة ( غريب - 8 ) والذى استمر لعدة أيام، وذلك فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة ، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وتفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة مركز التحكم الآلى للرصد البيئى والإشعاعى لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، ومعرضاً يضم أحدث منظومات التأمين المتطورة فى مجال الحرب الكيميائية والتى تخدم جهود التنمية الشاملة للدولة ودعم المجتمع المدنى .