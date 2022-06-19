فصل التيار الكهربائى غدا عن 20 قرية وموقع لأعمال الصيانة الدورية بكفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكز كفر الشيخ ومطوبس الحامول ودسوق والرياض، لأعمال الصيانة، غداً الاثنين، الموافق 20 يونيو الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد، ويتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقع.

سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى صندلا غرب كفر الشيخ، ويتأثر بعملية الفصل قرية صندلا وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر العرب بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية كفر العرب والقبائل، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ريف الرياض، وتتأثر بعملية الفصل قرية أم سن ومحطة مياه أم جعفر وكوبرى الزاوية، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى السحايت بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل عبود ومحطة مياه الحفير، وشهاب الدين، والحمراء،

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات برمبال والشاعر وخليج بحرى، ومعدية رشيد والجمعية والقنال بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل عن 11 قرية وموقع،" معدية المهدى، والشاعر وتوابعها، وبرمبال ومنية المرشد،وتوابعهما والبصراط والملاوح، وكوم دميس وتوابعها،زالملاوح، ورافع مياه السعداء، وقابل.