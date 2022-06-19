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فرنسا: نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38%

الأحد، 19 يونيو 2022 05:21 م
فرنسا: نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38% انتخابات فرنسا
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصوته في الانتخابات التشريعية بفرنسا التي انطلقت في جولتها الثانية صباح اليوم.

وغرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": مثل الملايين من الرجال والنساء الفرنسيين المتوقع حضورهم في مراكز الاقتراع اليوم، قمت بالتصويت، شكراً لجميع الذين سمحوا بإجراء الاقتراع.. أنتم تجعلون ديمقراطيتنا حية.

 

 


ماكرون

فرنسا

انتخابات

باريس

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