فرنسا: نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38%

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بلغت 38%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصوته في الانتخابات التشريعية بفرنسا التي انطلقت في جولتها الثانية صباح اليوم.

وغرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": مثل الملايين من الرجال والنساء الفرنسيين المتوقع حضورهم في مراكز الاقتراع اليوم، قمت بالتصويت، شكراً لجميع الذين سمحوا بإجراء الاقتراع.. أنتم تجعلون ديمقراطيتنا حية.