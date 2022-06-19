علماء صينيون يحددون جينين لتربية محاصيل أرز أكثر قدرة على تحمل درجات الحرارة

كتب خالد إبراهيم

اكتشف علماء صينيون، جينين فى الأرز يمكنهما جعل المحصول الأساسى أكثر مقاومة للحرارة، ما يوفر طريقة جديدة لتربية المحاصيل شديدة التحمل للحرارة، وكشف باحثون من معهد شانجهاي لعلم وظائف وإيكولوجيا النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة شانغهاي جياو تونج، عن الآلية التى يستشعر بها غشاء خلية الأرز إشارات الإجهاد الحرارى الخارجية قبل الاتصال بالبلاستيدات الخضراء، وهي العضو الذي يحدث فيه التمثيل الضوئي لتنظيم تحمل الحرارة.

ويمكن أن تتسبب الحرارة الزائدة فى إتلاف البلاستيدات الخضراء للنبات، فعندما تتجاوز درجات الحرارة مستويات التحمل المعتادة للمحصول، فإن غلّاته تميل إلى الانخفاض.

وقالت دراسة نُشرت يوم الجمعة الماضي في مجلة ساينس "Science"، إنه عند حدوث الإجهاد الحراري، سيقوم (TT3.1)، وهو مستشعر حراري محتمل، بإزالة غشاء الخلية عن الخلية لتحطيم بروتينات (TT3.2) الناضجة.

من جانبه؛ قال لين هونغ شيوان، المؤلف المشارك في البحث، من معهد شانجغهاي لعلم وظائف وإيكولوجيا النبات: "توضح الدراسة آلية جزيئية جديدة تربط أغشية الخلايا النباتية بالبلاستيدات الخضراء في الاستجابة لإشارات التسخين".

وأظهرت نتائج الاختبارات الميدانية أن الأنواع الجديدة أصبحت أكثر تحملاً للحرارة، بينما قال الباحثون إن بإمكانها تحمل الحرارة عند 38 درجة مئوية دون تلف المحاصيل، بينما سينخفض إنتاج الأنواع العادية إذا ما زادت الحرارة عن 35 درجة مئوية.

وأشار الباحثون أيضاً إلى إمكانية استخدام الجين المكتشف حديثاً في نباتات أخرى، بما في ذلك القمح، والذرة، والفاصوليا والخضروات، لزراعة سلالات أكثر قدرة على تحمّل الحرارة.