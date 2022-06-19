عاطل يقتل مندوب مبيعات لسرقة مبلغ مالى بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط عاطل بعدما قام بقتل مندوب بإحدى الشركات مقيم مركز قطور، لسرقة مبلغ مالى من حصيلة عمله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا على طريق طنطا قطور أمام قرية نواج مركز طنطا.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى "ع.ا" 24 سنة مندوب مبيعات بإحدى الشركات بطنطا مقيم قرية بلتاج مركز قطور.

وكشفت جهود البحث قيام عاطل مفصول من الخدمة بذات الشركة باستيقاف المجنى عليه أثناء عودته من عمله وطلب منه توصيله فى طريقه، وفى مكان الحادث اخرج المتهم سلاح ابيض كان بحوزته وقام بطعنه نافذة بالصدر محاولا سرقة مبلغ مالى قدر بـ22 ألف جنيه وتمكن اهالى القرية من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة ونقل المصاب للمستشفى وتوفى داخل المستشفي، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.