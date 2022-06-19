طقس الخليج.. حار فى السعودية والإمارات وشديد الحرارة بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج. السعودية: توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودية ، ان يكون الطقس اليوم الأحد، حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة. وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

الإمارات:

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

بحر عمان : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:54 .

الكويت:

شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .