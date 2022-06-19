طارق شوقى: الهدف من نظام التعليم الجديد تعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية

كتب ــ محمود طه حسين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدار ثلاثة أيام اجتماعًا وعددًا من حلقات النقاش لمناقشة خارطة الطريق بالنسبة لنظام التعليم الجديد.

حضر الاجتماع وحلقات النقاش ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي واليونيسكو، واليونيسيف، وعدد

من دور النشر المساهمة في بناء المناهج مثل ديسكفري إديوكاشين وناشيونال جيوجرافيك و دار نهضة مصر للنشر ويورك بريس.

رحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، موضحًا أن الهدف من التعليم المصري الجديد كان إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وتعليم الطلاب لتكون لهم قدرة تنافسية.