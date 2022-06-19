اليوم السابع
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ضبط 610 مخابز مخالفة فى حملات رقابية خلال 24 ساعة

الأحد، 19 يونيو 2022 10:49 ص
ضبط 610 مخابز مخالفة فى حملات رقابية خلال 24 ساعة مخبز- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (424) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة (92.5) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من  (65) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (26.5) طن .
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (610) قضية من بينها (67)  قضية "خبز ناقص الوزن و (81)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (3) قضية بمضبوطات بلغت قرابة  (10) طن أقماح محلية.
 
 

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