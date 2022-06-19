ضبط 51 قطعة سلاح و129 قضية مخدرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 51 قطعة سلاح نارى، 129 قضية مخدرات وتنفيذ 50827 حكم قضائى متنوع.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 3786 حكم قضائى متنوع.

وأكدت المعلومات قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدى السيارات المترددين على مجمع مقاهى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية- سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامى تخصص فى تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – سوهاج - كفر الشيخ – دمياط – الأقصر – المنيا) حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 13167 بطاقة رقم قومى و35451 مصدراً مميكناً.

وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، كما تم إيفاد مأموريات لعدد (8) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية – النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة (الغربية "مركز زفتى") دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

واستقبلت الجوازات عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16382) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(87) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(9) مخالفات شروط ترخيص، و (5) مخالفات موقف عشوائى.