ضبط 4 من بينهم مصاب فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 4 أشخاص من بينهم مصاب في مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك بسبب خلافات المصاهرة، وتم السيطرة على المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة ووجود مصاب بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج وجود مشاجرة بين " طرف أول " محمد ك ع ع 31 سنة سائق مصاباً " واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وشقيقه أحمد ك ع ع 33 سنة سائق.

وبين " طرف ثان " محمد م ع 27 سنة عامل وشقيقه السيد م ع 21 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وأتهم الأول من الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.