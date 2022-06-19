ضبط 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 500 ألف جنيه من منزل في أسيوط

اسيوط- ماهر البهنساوي

تمكنت وحدات البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من كشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية من منزل، تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون جنيه بقرية الشناينة التابعة لمركز صدفا، وتم القبض على المتهمين في غضون ساعات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، يفيد وقوع حادث سرقة من منزل بقرية الشناينة، التابعة لمركز صدفا، وتبين أن اللصوص استغلوا غياب صاحب المنزل لحضور حفل زفاف أحد أقاربه ونفذوا جريمتهم .

وفور ورود البلاغ تحركت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة صدفا، وأسفرت التحريات عن ضلوع 3 أشخاص في ارتكاب الجريمة، وبعد الانتهاء من تقنين الإجراءات، تمكنت قوة شرطة من ضبط المتهمين وهم ( ع ا ) / ( م ج ) / (ع ع) واعترفوا بالسرقة، وتم تحريز المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتم عرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات .