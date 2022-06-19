اليوم السابع
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ضبط مسئول مستودع استولى على 166 طن دقيق بلدى مدعم بسوهاج

الأحد، 19 يونيو 2022 06:31 م
ضبط مسئول مستودع استولى على 166 طن دقيق بلدى مدعم بسوهاج دقيق، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الأجهزة فى ضبط مسئول عن مستودع دقيق مدعم بسوهاج لقيامه بالتصرف فى أكثر من 166 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات تجارة الجملة- كائن بمحافظة سوهاج) بالتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج تم ضبط المذكور وتبين تصرفه فى كمية قدرها (166,788 طن دقيق بلدى) قام المذكور بالتصرف فيها بالإتجار فى السوق السوداء، مستولياً على الدعم المقرر الذى تكلفه الدولة لمحدودى الدخل تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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