صلاة الجنازة على الدكتور أيمن حليم وكيل صحة الإسكندرية بالكاتدرائية المرقسية

فريق المحافظات

تشهد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمحطة الرمل غدا الاثنين الساعة الواحدة ظهرا، صلاة الجناز على الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الذى توفى داخل إحدى المستشفيات المحافظة عقب تلقيه العلاج.

كانت مديرية الصحة بالإسكندرية أعلنت خبر وفاة الدكتور أيمن حليم وكيل الوزارة داخل إحدى المستشفيات المحافظة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن أيمن حليم تولى وكيلا لوزارة الصحة فى الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، قادما من إدارة غرب الصحية، ويجرى تغييرات واسعة فى قيادات الصحة والمستشفيات بالإسكندرية نهاية الشهر الماضي، ولم يحضر زيارة القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار لمستشفيات الإسكندرية التى كانت قبل عدة أيام بسبب مرضه.

وقام خلال تلك الفترة بتعيين عدد من قيادات الصحة الشابة فى الإسكندرية فى مواقع المسؤولية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مديرى المستشفيات ومسؤولى الصحة لكونه كان أحد القيادات الصحية بالمحافظة.

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية - داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور أيمن حليم، قد توفي، اليوم الأحد، فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد نقله من محافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج من ورم سرطانى فى البنكرياس.