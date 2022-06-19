اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 04:00 م
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صرف إسكندرية تكثف حملات التوعية وبدء فعاليات الأنشطة الصيفية لأطفال "حياة كريمة"

الأحد، 19 يونيو 2022 03:25 م
صرف إسكندرية تكثف حملات التوعية وبدء فعاليات الأنشطة الصيفية لأطفال "حياة كريمة" جانب من الانشطة
الاسكندرية جاكلين منير

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قال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه في إطار تنفيذ خطط توعية المواطنين بأهمية مبادرة "حياة كريمة"،لتطوير قرى الريف المصري قامت إدارة التوعية بعقد ندوات توعية واستطلاع رأى ميدانى بقرية أبو صير وبمناطق بشاير الخير وحي العجمي .

وذلك لتعريف المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تنمية وتطوير الريف المصري.

وإستطلاع رأي المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركة، والتوعية حول كيفية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والتعامل معها والإستخدام الأمثل لها وكيفية تلافي بعض السلوكيات اليومية الخاطئة التي تؤثر علي الشبكة وتسبب بها أضراراً بالغة.

وتم الحديث عن مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات ودور الدولة لتحسين حياة المواطنين ودور المواطن في الحفاظ علي المشروعات الحالية.

كما تم البدء في فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب بألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين بهدف التوعية بإسلوب بسيط وبشكل ترفيهي محبب ولغرس المفاهيم الصحيحة عند النشء.

وتم إستعراض خدمات الشركة علي المواطنين وطرق التواصل وكيفية إيصال المواطن لشكواه لحلها بأسرع وقت من خلال الخط الساخن للشركة علي رقم 175 أو من خلال صفحة الشركة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

جانب من الانشطة (1)
جانب من الانشطة (1)

 

جانب من الانشطة (2)
جانب من الانشطة (2)

 

جانب من الانشطة (3)
جانب من الانشطة (3)

 

جانب من الانشطة (4)
جانب من الانشطة (4)

 


الصرف الصحى

الاسكندرية

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شبكات الصرف الصحى



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