اليوم السابع
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شون وصوامع محافظة الشرقية تستقبل 625 ألف طن قمح حتى الآن

الأحد، 19 يونيو 2022 03:22 م
شون وصوامع محافظة الشرقية تستقبل 625 ألف طن قمح حتى الآن توريد القمح
الشرقية- إيمان مهنى

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في بيان قبل قليل أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 459  طن و 519 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 624613 طن و 923كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 625073  طن و 442  كيلو قمح  مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423ألف 222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي  ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 


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