شكاوى من صعوبة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية

كتب ـ لؤى على

أدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ، القسم الأدبي البالغ عددهم 91392 طالبا وطالبة، امتحان مادة التاريخ، وعبر العديد من الطلاب عن صعوبة الامتحان اليوم مقارنة بالامتحانات السابقة، وعبر الطلاب عن أملهم فى أن تسير باقى الامتحانات فى هدوء ويسر.

وأكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، فى تصريحات سابقة، أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وأوضح الضويني، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.