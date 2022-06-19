شباب الأقصر تنفذ مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالمدارس الرياضية

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع "الدورة التنافسية للألعاب الجماعية" فى اللياقة البدنية، وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين - بنات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للتعليم العام والازهري، ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، والإدارة العامة للتنمية ومادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تمت إقامة الدورة التنافسية للالعاب الجماعية واللياقة البدنية والعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية بمحافظة الأقصر، وذلك للبنين والبنات بإجمالي عدد 111 مشارك ومشاركة من محافظات ( الأقصر - سوهاج - أسوان ) للمنافسة في ألعاب ( خماسي القدم - كرة الطائرة - كرة اليد - لياقة بدنية - العاب المضرب ) بالمدينة الشبابية بالطود و علي ملاعب نادي المدينة المنورة بالاقصر.

وأشاد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بإهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية الياقة البدنية لتلاميذ المدارس الرياضية، وتشجيع الطلاب علي ممارسة الرياضة وبث روح التنافس وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور عماد العجوز مدير عام التربية الرياضية والعسكرية بوزارة الشباب والرياضية، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية، وريم منسق المشروع بالوزارة، وإبراهيم الجمل نائب عن وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وبدوي منصور موجه عام التربية الرياضية بالأقصر.



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بالأقصر (1)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بالأقصر (2)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بالأقصر (3)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بالأقصر (4)