سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان سبل تطوير مجالات التعاون العسكري

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بحث قائد الجيش السُّلطاني العُماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، مع آمر كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية اللواء الركن دنكل كابس سي بي أي، العديد من الموضوعات العسكرية في المجالات الأكاديمية والتدريبية وسبل تطويرها.

وناقشا خلال لقائهما اليوم الأحد ، بمعسكر المرتفعة العماني ، وفقا لوكالة الأنبياء العمانية ، العديد من وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر المقابلة العميد الركن سالم بن سيف الحوسني كبير ضباط الأركان العماني، والعميد الركن عبدالله بن محمد البادي مدير عام التدريب والتفتيش، وعدد من كبار الضباط بقيادة الجيش السُّلطاني العُماني.