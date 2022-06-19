اليوم السابع
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سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان سبل تطوير مجالات التعاون العسكري

الأحد، 19 يونيو 2022 11:00 م
سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان سبل تطوير مجالات التعاون العسكري سلطنة عمان - أرشيفية
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بحث قائد الجيش السُّلطاني العُماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، مع آمر كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية اللواء الركن دنكل كابس سي بي أي، العديد من الموضوعات العسكرية في المجالات الأكاديمية والتدريبية وسبل تطويرها.
 
وناقشا خلال لقائهما اليوم الأحد ، بمعسكر المرتفعة العماني ، وفقا لوكالة الأنبياء العمانية ، العديد من وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .
 
حضر المقابلة العميد الركن سالم بن سيف الحوسني كبير ضباط الأركان العماني، والعميد الركن عبدالله بن محمد البادي مدير عام التدريب والتفتيش، وعدد من كبار الضباط بقيادة الجيش السُّلطاني العُماني.

سلطنة عمان

بريطانيا

بريطانيا وسلطنة عمان

مطر بن سالم البلوشي

معسكر المرتفعة العماني



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