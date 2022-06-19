اليوم السابع
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سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

الأحد، 19 يونيو 2022 09:41 م
سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية.
 
 
 

المتحدث العسكرى

طائره تدريب

الجيش المصرى



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