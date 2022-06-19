أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية.
سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبيةالأحد، 19 يونيو 2022 09:41 م
القوات المسلحة
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