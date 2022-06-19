سفير فرنسا بالقاهرة ووزير السياحة يحتفلان بيوم البعثات الأثرية.. الخميس المقبل

كتبت: هناء أبو العز

يحتفي اليوم الفرنسي المصري لعلم الآثار كل عام بالبعثات الأثرية الفرنسية المصرية، يوم الخميس المقبل، حيث تعد فرنسا الشريك الأول لمصر في علم الآثار، فهناك ما يقرب من خمسين بعثة حفائر وترميم تعمل في العديد من المواقع الأثرية في جميع أنحاء مصر.

و بعد تنظيم نسختين عبر الإنترنت، تعود هذه النسخة السادسة لعام ٢٠٢٢ إلى نسقها التقليدي حيث ستستقبل الجمهور في قاعة المعهد الفرنسي بمصر.

ينظم الفاعلية المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao) والمعهد الفرنسي في مصر (IFE)، حيث سيتم عرض تنوع وثراء عمل الفرق الفرنسية المصرية، من خلال برنامج غني بالمحاضرات والعروض التقديمية الموجهه للمتخصصين كما للجمهور العام.

يلقى كلمة الافتتاحية سفير فرنسا في مصر مارك باريتي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني يلقيها الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.