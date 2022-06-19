زراعة الوادي الجديد تختتم الدورة تدريبية لإعداد كوادر فنية لتربية دودة الحرير بالداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور مجد المرسى عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن ختام الدورة التدريبية لتربية ديدان الحرير وانتاج الشرانق..

فى مركز الداخلة بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والدكتور أسامة محمد محمد غازي رئيس بحوث الحرير، والمهندس سيد مدني محمود مدير الادارة الزراعية بموط وعدد من الكوادر المختصة.

وشارك فى الفعاليات 60 متدرب من المهتمين بتربية دودة الحرير وأصحاب مشروعات الحرير وشباب الخريحين وطلاب مدرسة الزراعة قسم النحل والحرير والمهندسين والمشرفين الزراعيين بإدارة موط وبلاط والقصر وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الز ملوط محافظ الوادي الجديد

والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.وتحدث الدكتور اسامة غازي محاضرة عن اقتصاديات تربية ديدان الحرير وإنتاج الشرانق وحل الحرير وإنتاج الحرير الخام

وتسويق الشرانق وكيفية تحقيق النجاح للمشروع من خلال الالتزام بالتوجيهات ومراعاة الفنيات خلال مراحل التربية وتم فتح باب المناقشة والاجابة عن جميع الاسئلة.