اليوم السابع
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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا

الأحد، 19 يونيو 2022 04:17 م
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستمرار مناقشة التقرير.
 
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.
 
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
 
 
 
 
 
 

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