رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة طاقة شمسية لترشيد استهلاك الطاقة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي تم تنفيذها بشركة مياه البحر الأحمر لترشيد استهلاك الطاقة وتعد باكورة مشروعات الطاقة الشمسية لترشيد الطاقة بمحطات مياه الشرب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

وأكد رئيس الشركة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء يأتي ضمن خطة الشركة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف توفير الطاقة اللازمه لتشغيل المحطات.

وقال إنه جارى التوسع في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بعدد من محطات المياه علي مستوى مدن المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.