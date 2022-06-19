رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل لحضور الاجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية

كتب - أحمد يعقوب

غادر مطار القاهرة الدولى منذ لحظات، صباح اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 ، الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على رأس وفد من مصلحة الجمارك المصرية، لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، التى ستعقد بمقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو 2022 .

وتبدأ الاجتماعات بالمشاركة في أعمال الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتى تعقد بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل في الفترة من 20 الي 25 يونيو .

كما تتضمن الاجتماعات حضور فعاليات الإجتماع الإقليمي لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى وعدد أعضاؤه 17 دوله يوم 22 يونيو .

وتختتم الزيارة بحضور إجتماع الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية، واللتان ستعقدان خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس مصلحة الجمارك على هامش هذه الإجتماعات عدة لقاءات مع نظرائه من رؤساء الجمارك ، لبحث زيادة تعزيز التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول .

ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) World Customs Organization هى منظمة دولية حكومية مستقلة تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمؤسسات الأكاديمية ... الخ، وتعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والمسائل الجمركية التي تنظم التجارة بين البلدان، وتهدف إلى رفع فعالية المصالح الجمركية عبر العالم وتجويد خدماتها وتمكينها من أداء وظائفها في ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية.

ومقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأسست عام 1952م بإسم "مجلس التعاون الجمركي" وأقيمت الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل ببلجيكا فى يوم 26 يناير عام 1953 بحضور سبعة عشر دولة أوروبية فقط، وفى عام 1994 تم اعادة تسمية المجلس إلى منظمة الجمارك العالمية وأصبح من المنظمات المتخصصة فى الاداء الجمركى على مستوى العالم والتى تضم فى عضويتها اليوم عدد 184 دولة .

وتتمثل رسالة المنظمة في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء. ولتحقيق هذه الرسالة، تعد المنظمة وتدير مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجرءات الجمركية المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع، والأشخاص، ووسائل النقل العابرة للحدود. كما توفر المنظمة بناء القدرات، والمساعدة الفنية للأعضاء كوسائل تدعم جهود التحديث.