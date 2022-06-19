رئيس جامعة جنوب الوادى: إعلان نتائج امتحانات الكليات يوليو المقبل

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير الامتحانات وعلى توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أعمال الامتحانات.

وأدى الامتحانات، طلاب الفرقة الاولى والثانية بالمعهد الفني الصحي وعددهم 312 طالب، وطلاب الفرقة الثانية و الرابعة بكلية الهندسة وعددهم 539 طالب، وطلاب الفرقة الثانية بالحاسبات والمعلومات وعددهم 112 طالب، وطلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية الحقوق وعددهم 5154 طالب، وطلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية الطب البيطري وعددهم 253 طالب، كما تتواصل أعمال الامتحانات بكليات العلوم والآداب والإعلام والعلاج الطبيعي والصيدلة، والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية و التمريض والزراعة.







