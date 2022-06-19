رئيس جامعة بني سويف: 17 يوليو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعلم المدمج

بني سويف هاني فتحي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبرامج المختلفة بمركز التعلم المدمج 17 يوليو القادم، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عباس مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور منصور أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 2300 طالب ما بين تعليم مفتوح وتعلم مدمج، كما شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة مستمرة في سعيها نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج، والذي يواكب النظم العالمية في التعليم ويسهم في تطوير مهارات الدارسين من جهة ويلبي احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

كما أوضح الدكتور خالد عباس، بأنه جاري الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، وإعداد جداول الامتحان بالمواعيد واللجان والأماكن المحددة لعقد الامتحانات، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً للدارسين، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في العمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.