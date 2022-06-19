رئيس جامعة بنى سويف: 536 ألف متردد على مستشفيات الجامعة فى كافة التخصصات

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المترددين على مستشفيات جامعة بنى سويف خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري قد بلغ 536 ألف مواطن موزعين بين الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والعمليات والاستقبال، وذلك في إطار المنظومة العلاجية المتكاملة التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مستشفيات الجامعة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المترددين ممن حصلوا على خدمة طبية متميزة وتوقيع الكشف الطبي في العيادات وإجراء عمليات جراحية، وقسطرة القلب، والمناظير، لافتاً أن زيادة عدد المترددين جاءت نتيجة لما تتميز به المستشفى بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وفريق تمريض على أعلى مستوي من التدريب، إضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتطوير الشامل لجميع غرف الرعاية المركزة.

وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن قسم الاستقبال قد استقبل 422 ألف و275 حالة، وتم حجز 9 آلاف و997 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما تردد على العيادات الخارجية 57 ألف و930 حالة.

وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أنه تم إجراء 33 ألف و224 عملية لسته، وألفين و806 عملية طوارئ، و5 آلاف و752 حالة دخول للطوارئ، وإجراء ألف و75 عملية منظار، ودخول ألف و517 حالة للرعايات المختلفة، وإجراء 238 قسطرة قلبية، وتوفير حقن RTB المذيب للجلطات بوحدة العصبية لــ 67 حالة، وإجراء 958 حالة تدخلي جراحي بقوائم الانتظار، وبلغ إجمالي مرضي الحضانات 376 حالة، وإجراء

حالات التفتيت لــ 162 حالة.