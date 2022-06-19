رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة غدا

أسيوط هيثم البدري

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن افتتاح المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعى الرئيسي غدا الاثنين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراَ، و ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة عفت عبد الهادي رئيس الوحدة.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أنه تم تجهيز المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوي، والذي تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 75 سريرا، مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تحافظ على الخصوصية بين المرضى ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأوضحت الدكتورة عفت عبد الهادي أن وحدة الغسيل الكلوي الجديدة هي أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية يتم تطبيق بها نظام معالجة الخلط المركزي لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة.